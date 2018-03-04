三代7人均智障 阿嬤病亡遭鼠啃臉 兒孫目睹慘狀

死者家中環境極為惡劣。（記者蔡彰盛攝）

2018-03-04 10:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市59歲身心障礙唐姓婦人帶著3名身障兒女及3孫租屋同住市區，一家人都撿拾資源回收，導致全家住在堆滿垃圾的屋子，昨天上午孫女起床目睹奶奶躺在沙發上，臉部還被老鼠啃食，驚嚇之餘大叫「媽媽！」，女兒打電話請警方及消防隊協助送醫，警消發現唐婦已身亡，身旁還有老鼠竄出，讓警消直呼「這樣的環境怎能住人！」

新竹地檢署檢察官蔡宜臻與法醫楊敏昇相驗屍體時，初步研判死者是因病自然死亡，但令檢警大吃一驚的是，死者與家人住在環境髒亂慘不忍睹的地方，家裡養了4隻貓，是專門抓老鼠的，不過死者的臉部竟有遭老鼠啃咬的嚴重傷勢，仔細詢問死者女兒家庭狀況，才知道死者家人7人全部是身心障礙，死者女兒當場大哭向檢察官下跪說「我也不知道如何處理」，令在場人鼻酸。

檢警事後準備找相關單位協助處理死者遺體，幸好熱心的殯儀人員先將死者遺體送往新竹市立殯儀館冰存，社會處也派員前去協助。

法醫楊敏昇在臉書沉痛地寫下「午後心情」，敘述這家人的慘狀及無奈，「今天下午處理一件命案，死者臉部遭到老鼠嚴重啃咬，現場環境髒亂到慘不忍睹，更讓檢警驚訝的是、全家7口皆為智障人士」；當筆錄進行到一半，檢察官溫柔的問死者女兒：「妳要怎麼處理媽媽的後事」，沒想到她竟然跪了下來嚎啕大哭：「我也不知道怎麼處理」，檢察官說：「我相信她也沒能力處理。」

記者前去死者住處，發現1家7口全住在髒亂不堪的3層樓房，死者躺著的沙發破爛、滿是油垢，地板也都是油膩的黑垢，還傳出陣陣的酸臭味。腳下踩的都是資源回收品，電鍋、電風扇等資源回收物布滿全室，天花板結滿蛛蜘網，環境極為惡劣。

而早上起床目睹奶奶躺在沙發死亡，還被老鼠啃咬，3個孫兒都心有餘悸。死者女兒表示，她遭家暴離婚後，與3個智障孩子與母親、弟弟同住，身上僅剩1千多元，雖有社會補助，全家7人每月領5萬多元，扣掉房租僅剩4萬多元可以用，哥哥因竊盜案服刑當中，他平時跟精障弟弟外出撿資源回收，每天賺2百元補貼家用，不過扣掉醫療費、生活費所剩無幾，只能堅強帶著弟弟及3個子女活下去。

新竹市社會處表示，本案案家為長期輔導的經濟弱勢戶，一家7口為列冊2款低收入戶，目前每月共領有73693元的生活補助。往生的奶奶為思覺失調症身障者，習慣資源回收，並將回收物長期堆積家中，致屋內髒亂，社工訪視時，曾多次表達可以協助清理，但案家不同意。

目前有關喪葬部分，社會處社工已與殯葬業者確認，會以低收入戶喪葬補助協助，並且由社工針對案家其他家人進行關懷輔導、物資提供及後續生活必要的協助。