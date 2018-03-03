惡男要求開除前妻 老闆娘霸氣護員工卻慘遭槍擊

旗山早餐店槍擊案，老闆娘眉心中彈，還在醫院急救。（記者黃佳琳攝）

2018-03-03 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市旗山區實踐大學校外宿舍附近的早餐店，一大早發生槍擊案，店內的陳姓越南籍老闆娘被槍射擊頭部，嫌犯是店裡阮姓員工的前夫蕭姓男子，先前曾要老闆娘開除前妻，逼她走投無路，但老闆娘不願意，反而更挺員工，阮姓前妻受訪時在發抖邊說：「老闆真的對我很好，當時前夫要老闆開除她，但老闆卻回『她是我員工，但下班她是我朋友，我不可能丟一個朋友不管！」沒想到如今會發生這樣的事情。

蕭男過去常對前妻家暴，還一直懷疑前妻有外遇，還認為兩人婚姻破碎是因為老闆娘搬弄是非造成，蕭男與阮女離婚後，老闆娘收留她，並提供住的地方，讓她有個棲身之處，但蕭男不斷去早餐店騷擾，還要求老闆娘開除前妻，但老闆娘反而力挺員工，甚至嗆：「對方她是我員工，但下班她是我朋友，我不可能丟一個朋友不管！」

蕭男見老闆娘不為所動，開始恐嚇威脅，前陣子還放出風聲說：「早餐店要收起來了，因為我會來開槍」，當時大家都不以為意，沒想到蕭男真的帶槍犯案，動了殺意。當時蕭男對老闆娘開槍後，又將槍口轉向前妻，第一槍被前妻躲掉，第二槍卡彈，他見前妻逃走，手槍又卡彈，當下立刻騎車逃跑。

目前警方仍在追緝蕭男，無辜遭射擊的老闆娘則仍在醫院插管治療中，子彈還留在腦內。