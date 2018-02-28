不會網路又無法親辦 可找派出所協助申請良民證

2018-02-28 17:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕部分行業要求應徵者必須附上俗稱良民證的刑事紀錄證明書，雖然可以透過網路申請，但對於許多民眾來說，如果因上班無法親自辦理，又不會網路，怎麼辦？沒關係，派出所可以代為解決。

2月26日上午，周姓女子到高市警局左營分局四海派出所，向值班警員吳俊宏說要申請良民證，吳俊宏告知要在上班時間至警察局或分局，或透過網路，直接從警察局網站申請。

但因周女趕著去上班，又不清楚網路操作，正不知所措之際，吳俊宏請她出示證件，幫她從網路輸入資料申請，讓周女很感謝。