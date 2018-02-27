吳宗憲掏空聯明科技案 主嫌許豐暘判14.5年但早就落跑

2018-02-27 16:58

首次上稿 16:36

更新時間 16:58

〔記者張文川／台北報導〕綜藝天王吳宗憲4年前被控掏空上櫃公司「聯明行動科技」3250萬元案，吳宗憲一審因已認罪，被判刑1年10月、緩刑3年、支付公庫300萬元，因未上訴而定讞；其他共犯因檢、辯皆上訴二、三審，最高法院今判主嫌許豐暘（原名許豐揚）14年6月、楊詠淇等5名共犯各判刑1年7月至4年10月定讞，另一共犯王明松的部分發回高院更審。

吳宗憲一審於2013年12月27日宣判，檢察官未針對吳宗憲的部分提起上訴，吳宗憲也未上訴，已於2014年1月定讞，至今已逾4年，吳宗憲未再涉刑案被判有罪或被撤銷緩刑，緩刑已經期滿，吳宗憲已重回自由身。一審另有5人和吳一樣認罪，均獲緩刑3年，未上訴而定讞。

聯明行動科技董事長許豐暘，與董事、前妻楊詠淇、友人劉檠宏、王明松等11人，多次以非常規交易、虛偽交易、虛偽股權投資等方法，掏空聯明資產2億多元，並炒作聯明股價，違約交割3000多萬。

主嫌許豐暘棄保潛逃 法院通緝中

高等法院二審重判主嫌許豐暘14年半、前妻董事楊詠淇4年10月，前董事長劉東易、王明松、黃國忠、張豐程4人各被判刑1年7月至4年8月徒刑。

6人與檢方皆上訴至最高法院，最高法院合議庭審理後今駁回許豐暘5人的檢、辯上訴，宣告定讞，僅將王明松的部分發回高院更審。

許豐暘當初在台北地檢署偵查時，獲檢方100萬元交保，並限制出境、出海，二審於2015年8月宣判，許在宣判前2個月，以要赴中國安徽出席兒子婚禮為由，遞狀向法官聲請暫時解除限制出境，但高院裁定不准；不料，二審宣判之後，許豐暘竟棄保潛逃，已被法院通緝。