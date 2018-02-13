讓19歲老婆修圖「討客兄」 夫妻聯手拐騙50宅男

2018-02-13 17:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蘇姓男子去年和陳姓妻子聯手，由妻子在通訊軟體上貼上修圖後的美照，鎖定單身宅男展開柔情攻勢，半年內就有50多宅男上當，被騙走近百萬元，高雄警方日前循線在阿蓮區逮捕這對夫妻，訊後依詐欺罪送辦。

警方指出，蘇姓男子（26歲）和妻子陳女（19歲）合作，從去年9月起，陸續在「LINE」、「SKOUT」、「SAYHI」、「BEETALK」等通訊軟體，貼上修圖美照或是盜用網路上的美女圖，鎖定單身男子假借「交友」、「結婚」、「援交」等理由，與宅男們認識後，隨即展開柔情攻勢，待取得對方信任後，再謊稱「家人生病」、「本身有債務」等藉口，向宅男們借錢。

當宅男們受騙上當，與陳女相約見面借錢時，陳女便戴上假髮，假扮長髮飄逸風姿綽約美女，再由丈夫蘇男騎車載她與宅男們碰面，錢一到手，陳女便編造各種理由逃逸現場，立即斷了與受騙宅男的連絡。

也有宅男連人都沒見到，就用匯款方式匯到張姓人頭帳戶，蘇姓夫妻倆再前往ATM取款，警方初估，半年不到的時間，就有50位宅男受騙上當，損失金額近百萬元。

湖內警分局偵查隊獲報後展開調查，日前前往阿蓮區中山路某民宅內搜索，當場扣得行動電話、做案用女性假髮、存摺等相關證物，蘇姓夫妻雖否認犯行，但因罪證確著，仍被警方依法送辦。