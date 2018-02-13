班代涉性侵女同學罪嫌不足 散布裸照被訴

2018-02-13 14:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市27歲詹姓男子被大學同班的女同學指控，在學期間多次性侵她，畢業後還將她的裸照散布在網路上，詹男喊冤兩人是班對，性行為是你情我願，畢業後不滿女方拒絕聯繫，才會氣憤將裸照PO上網；檢方傳喚兩人大學同學出庭作證，詹男與女子確實是班對，從開學第2個月就交往，並無詹男違反女子意願性侵的證據，僅依妨害秘密罪嫌起訴詹男，妨害性自主部分則不起訴。

不起訴指出，詹男和女方是大學同班同學，詹涉嫌於2014年9月至2016年5月間在女生八德區租屋處及中壢區家中，多次將女生壓制在沙發或床上，脅迫性侵得逞。

詹男供稱，和女方是同班同學也是男女朋友，坦承雙方有發生性關係，但都有經過女生同意。但女方證稱，2014年9月詹男向她告白後，她拒絕，但詹男說沒在一起也可以當朋友，不料隔沒幾週，詹男假借機會載她回家後將她壓制在沙發上，並不顧她尖叫反抗性侵得逞，還將保險套和衛生紙都帶走，事後因為害怕沒有跟任何人提及此事也不敢報警，接著男生就以每週4至5次頻率，脅迫她口交、性交。

而女方姊姊證稱，僅知道詹男是妹妹大學的班代，沒看過他也沒聽妹妹提及過他，直到去年5月初，發現妹妹情緒低落、負面、會失眠，她才說被同學性侵長達2年多，進而鼓勵妹妹報案、求助精神科，和2人同班的同學丁男則稱，開學第2個月就知道2人交往，平常他們吃午餐、上課都一起行動，相處就和一般情侶一樣，但畢業後沒有再和他們連絡。

訊後，雖女方指證歷歷，但檢方認定，依精神門診就診紀錄，僅能確定女方患有創傷後壓力症候群症狀，但無從證明與被告強制性交行為相關，驗傷證明也無證據證明詹男實施何種強制手段或違反女大生意願，因罪證不足予以詹男不起訴處分。

另，詹男涉嫌於2016年12月29日在網路散佈女方裸露照，他聲稱，是因為不滿女方2016年5月畢業後，拒絕和他聯絡，才在同年12月29日，將女生自拍傳給她的裸露照片散佈在網路上；訊後，檢方認詹男涉妨害秘密罪嫌重大將他起訴。