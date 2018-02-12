路過火警現場摔車怒告警、消 檢方：你超速又不走「水帶橋」

路過火警現場摔車控警、消業務過失傷害，桃園地檢署不起訴。（記者鄭淑婷攝）

2018-02-12 14:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區興豐路埤塘公園旁一處資源回收場，2016年2月間發生火警，消防局八德消防分隊35歲鄭姓分隊長帶隊前往灌救，八德警分局八德派出所41歲呂姓、26歲陳姓警員也前往協助交通管制，洪姓男子當時騎機車路過興豐路，輾壓橫跨路面的消防水帶摔車，造成左側鎖骨骨折，他怒告鄭姓分隊長及呂姓、陳姓警員業務過失傷害，桃園地檢署檢察官認為，洪男超速又不走水帶橋，警、消不須為他的「跌倒」負責，偵結予以不起訴。

洪男指控，他路過火警附近的興豐路時車速約60公里，當時看到地上隱約有一條「黑色的線」橫跨整個路面，發現後馬上煞車還是來不及，導致摔車、左側鎖骨骨折，認為鄭姓分隊長未督促做好警示標誌，2名員警未做好現場交通指揮。

鄭姓分隊長說，避免水帶遭車輛跨越造成損壞，一定會架設水帶橋保護並確保車輛通行安全，當天現場車輛都遵守，只有洪男不走水帶橋才摔車；呂姓警員則說，當時火警已撲滅、大部分消防車都離開，只剩下一些灑水降溫措施，現場無交通狀況他便收隊，陳姓警員也稱，當日因另有勤務提前離開，並無過失。

檢方根據洪男自述及現場監視器畫面認為，洪男車速不但已經超速，且道路交通安全規則明定「不得駛過消防水帶」，洪男超速又不走水帶橋，不能將摔車歸咎於警、消。