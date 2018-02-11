惡劣！不滿床被睡 3女狂摑好友65巴掌

2018-02-11 12:51

〔記者曾健銘／新北報導〕又見霸凌！臉書社團「黑色豪門企業」，昨晚流傳一段影片，畫面中3名少女對著1名少女猛呼巴掌，3人輪流搧了65次巴掌，一旁的朋友不僅未阻止還幫忙錄影叫囂，而被打的少女則站在原地不敢反抗，影片中清楚可見其臉頰腫脹瘀青，影片一PO出後經網友指認事發地點就位於新北市新莊區的思賢公園，警方今凌晨循線約談當事人，經查事件起因竟然只是不小心睡了朋友的床鋪，就被好友打得鼻青臉腫，讓警員頻搖頭。

警方調查，遭毆的13歲塗女與打人的13歲田姓、邵姓、黃姓少女皆為好友，日前塗女到田女的家中玩樂過夜，孰料，隔天起床時田女發現睡在房間地板，而塗女竟然在自己的床舖上睡得香甜，直覺「被弄了」，因此心生不滿，當天下午就邀約塗女與另2名友人一起到住家附近的公園談判。

碰面後3人就將塗女帶至公園角落施暴，現場目擊的男同學不僅未阻止，反而幫忙錄影，甚至還嘻笑大喊：「還有誰沒打？快點快點，用力點！」施暴過程昨晚PO上臉書後被網友瘋狂轉載，打人的田女才趕緊出面，拍影片向受害人、家屬道歉，新莊警方今日凌晨連夜帶回動手的3人。

偵訊時田女供稱只是不滿對方睡了她的床，才想動手教訓一下對方，事後感到非常後悔，但塗女的家屬仍堅持提出傷害告訴，警訊後仍依傷害罪嫌將3人函送法辦。

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