冒名羽絨被業者「地震義賣」 恐再換帳號詐財

2018-02-08 14:12

［記者陳恩惠／台北報導］花蓮0206發生芮氏規模6.0強震釀鉅災，正當受災戶急需棉被枕頭時，竟有不肖業者大發地震財，不但盜用知名羽絨業者名稱，表示與慈濟「聯名」進行冬日暖心活動，「一折起售、買一捐一」，以做愛心之名、行詐騙之實，讓民眾及遭冒名的業者氣炸；而這名業者二度遭識破，今晨再將網頁撤除，可能將更換帳號重新詐騙，請民眾多加小心！

「Lan Dy」和「vipxianshang.co 」粉絲專業的不肖業者，自本月4日花蓮發生芮氏規模5.8地震，立刻在臉書假冒「合隆羽藏」商號po文表示「寒潮未停，地震接踵，開年不利，我們為台灣祈福，『合隆羽藏』聯合＂慈濟＂開展冬日暖心活動，所得盈利均捐助到＂慈濟基金會＂，用於抗寒抗震＃花蓮地震＃寒潮＃台灣挺住」等字眼，甚至這拿2年前維冠倒塌的圖P成花蓮地震災，吸引熱心民眾購買，詎料一語成讖，讓民眾大罵「烏鴨嘴！」

由於這2個詐騙專頁，不僅打著「合隆羽藏」的名號、擷取以往新聞災害畫面，廣告文指出，慈善義賣羽絨被支援民眾「1折起售」、「每出售一件將捐贈一件」，甚至附上正廠「合隆羽藏」近日參與兒童之家義賣被子的愛心活動相呼應，讓熱情民眾果然未查清就冒然下訂，遭冒名的業者本週二（6日）下午立刻在官方臉書po出「防詐騙公告」，提醒民眾到官網或展示門市購買，至於下訂民眾，在不肖業者「貨到付款」時，拒付款拒收貨即可。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆