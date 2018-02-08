「台灣刀部」詐得1億9745萬 首謀林女等20人起訴

2018-02-08 11:11

［記者楊政郡／台中報導］取名為「台灣刀部」的詐團，在104年3月至106年12月間，在台灣召集車手、又派遣「無敵進寶團」到多明尼加，從多國設機房詐騙中國地區民眾，得款匯回台灣提領後再分贓出去，台中地檢署經三波掃蕩及偵查，今天起訴首謀林女等20人，認定不法所得達1億9745萬餘元，依加重詐欺罪起訴。

台中地檢署檢察官林俊杰104年12月破獲林政憲詐騙集團，105年元月張時嘉檢察官破獲李庭瑋（在逃）詐欺集團，從金流去分析幕，意外發現兩集團的金流有重疊，匯到「米店」、「美國隊長」、「鑫葉」、「洗刷」、「生財」、「大船」、「工程師」、「金魚」等幕後金主。

而這些幕後金主提供資金，由林女與姪子為首，成立名為「台灣刀部」，責則策劃統籌整個詐騙事宜，林女負責管總帳，處理贓款流向，姪子林政憲則負責在台召集車手，且派遣「無敵進寶團」到多明尼加，由多國當地華僑（黃姓華僑已在當地落網）協助設立機房，以電信詐欺手法對中國地區民眾。

該詐團在104年5月20日已被查獲一次，但僅少數車手落網，完全不影響其運作，仍持續轉移機房、轉移據點，重新展開電信詐騙行為。

至106年間，多國司法部門查獲黃姓華僑等人，與我國司法合作，再次查到林女的帳目，一網打進台灣的成員林女及其姪子等20人，但僅查到8名幕後金主之代號，不過由他們的分贓比例來推算，該「台灣刀部」詐團的所得已達1億9745萬元以上，目前已查扣1485萬贓款，請法官宣告沒入，其餘不足部分追繳。

此案目前僅起訴其104年至105年的犯行，僅依加重詐欺起訴，至於之後106年的犯行，及在逃共犯、多國機房之共犯等另案偵辦中。

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