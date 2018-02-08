今晚起重點節日維安 台北捷運警察隊「準備好了」！

台北捷運警察隊為了加強重要節日安全維護工作，採混合編組方式，不僅在各車站及站區巡視，也會不時出現在各節列車上，讓乘客能安心搭車。（記者陳恩惠翻攝）

2018-02-08 09:52

〔記者陳恩惠／台北報導〕警界稱為年度大戲的「春安工作」，繼去年更名為「加強重要節日安全維護工作」後，今年再度取消「數據式」的績效評核，不論刑事、交通等評比，全部回歸常態，終於能讓基層員警全力投入治安、交通相關服務；台北捷運警察隊也已「準備好了」，將遵循台北市警察局陳嘉昌指示，加強大眾捷運系統的安全維護、提高見警率，全力防範並遏阻任何犯罪行為！

今年的「加強重要節日安全維護工作」自今天（8日）晚上10時起正式啟動，直到2月22日晚上12時止，台北市警察局將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，以服務為出發點，在治安與交通上服務民眾的需求，台北捷運警察隊已經完成整備並將全力執行，確保搭乘捷運旅客的安全，讓民眾安心過好年。

台北捷運警察隊長陳金城說，為了確保旅客搭乘安全，針對平日的捷運車廂及站體區域的巡邏再加強外，也將規劃轉運站、觀光景點等重要車站執行守望勤務，由制服警力及刑警進行人員編組，不僅執行維安任務外，同時也處理、受理民眾報案、急難救助及為民服務工作。

他表示，為了能充分發揮整體勤務功效，捷警隊與台北大眾捷運公司行控中心採行橫向聯繫，隨時掌握可疑人事物，發現不法立刻調度警力前往應對並處理，快速機動打擊犯罪，藉著雙方的緊密合作，共同攜手為維護捷運治安努力，讓民眾於春節期間能安全搭乘捷運，平安返鄉過節。