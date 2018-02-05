兒子趴睡窒死還棄屍 6年後曝光逃亡 男子終因車禍被逮

許男因騎機車肇事逃逸而曝光被捕。（記者洪定宏翻攝）

2018-02-05 12:33

〔記者洪定宏／高雄報導〕44歲男子許金祥日前騎機車跟蔣姓男子發生車禍，他急電黃姓友人到場搭載逃逸；高雄警方循線逮捕許男時，他忍痛躲在住處衣櫃。許男肇事逃逸且不敢就醫的原因是，犯下「侵害屍體罪」被判刑1年4個月，許男聞訊逃逸，被屏東地檢署通緝。

原來許金祥跟太太黃佳惠2007年5月間，只忙著吸毒，不顧2個月大的兒子因趴睡窒息致死。他倆發現兒子死亡卻不報案，竟以垃圾袋包裹兒子屍體，丟棄在屏東市墓園。

6年後的2013年，因兒子未入學，學區國小通報警方協尋，才發現小朋友早已死亡，將2人依過失致死、侵害屍體等罪嫌移送法辦，經檢方起訴後，法院於去年判處許男1年4個月、黃女1年有期徒刑定讞。

許金祥得知必須入監服刑，竟開始逃亡，屏東地檢署於去年9月發布通緝。許男獲得朋友黃姓婦人（52歲）協助，跟黃婦住在高雄市鳥松區某大樓，他沒有工作，生活開銷全由黃婦資助。

本月2日下午，許男騎機車行經鳥松區中正路，與蔣姓男子發生車禍，因擔心行蹤曝光，趕緊打電話給黃女，將他載離現場。

警方調查許男遺留現場的機車，車主已歿，車輛也被註銷，深入查詢戶籍內成員，發現涉有侵害屍體罪，被屏東地檢通緝，且特徵符合蔣男描述的40多歲男子許金祥。

員警依許男曾接受偵訊的通訊地址前去調查，經黃婦同意入內，發現許男躲在房間衣櫃，神情痛苦，原來許男車禍時已受重傷，將他戒護送醫，發現鎖骨及右手骨折，必須住院治療，等他康復後再依公共危險（肇事逃逸）及通緝等案移送法辦。

黃婦因為將許男載離車禍現場，也知道他是通緝犯，警方依藏匿人犯罪嫌將她函送法辦。

警方表示，一般所謂遺棄屍體罪嫌，是歸在刑法第247條的侵害屍體罪侵害遺骨遺髮殮物遺灰罪，處6月以上、5年以下有期徒刑，因此許男的正式通緝罪名為侵害屍體罪。