2/1 威力彩頭獎摃龜！ 今彩539頭獎1注獲得

2018-02-01 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第107000010期威力彩，頭獎摃龜；第107000028期今彩539，頭獎開出1注，每注可得800萬元，由台中市豐原區南村里圓環東路801號1樓的「金億彩券行」開出。

威力彩第107000010期中獎號碼為：「第一區：02、13、17、19、26、36。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得4220萬3815元；參獎共10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共39注獲得，每注可得2萬元；伍獎共153注獲得，每注可得4000元；陸獎共1079注獲得，每注可得800元；柒獎共2350注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬3193注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6196注中獎，每注可得100元；普獎共3萬0698注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第107000010期中獎號碼為「02、13、17、19、26、36」，五合摃龜；四合共4注獲得，可得6萬7500元；三合共48注獲得，每注可得5750元；二合共1171注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000028期中獎號碼為「13、15、20、22、37」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共147注獲得，每注可得2萬元；參獎共5276注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬0777注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000028期中獎號碼為「13、15、20、22、37」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共77注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3141注中獎，每注可得1125元。

第107000028期3星彩中獎號碼為「492」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000028期4星彩中獎號碼為「6568」，正彩共18注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」