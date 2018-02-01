檢警「安居」 掃蕩社區大樓販毒處所已156處

警政署署長陳家欽與高檢署檢察長王添盛，到刑事局聽取「安居專案」成果簡報。（記者邱俊福攝）

2018-02-01 14:53

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署與高檢署為了掃蕩隱身社區大樓毒販，提供全民安心生活環境，自上月29日啟動「安居專案」行動，至今天上午為止，掃蕩據為販毒的大樓與社區共達156處、涉毒熱點69處，查獲犯嫌758人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計196人，檢察官共計聲押114人，法院裁定羈押60人，部分案件仍在訊問、偵查中，扣得的各級毒品計22.4公斤，破獲新興混合等毒品工廠及分裝處計3處、大麻栽種場所2處、K他命製造工廠1處，以及改造手槍14把、子彈100多發，目前專案行動仍在持續進行中。

警政署表示，要求各警察機關於偵辦相關毒品案件時，應報請地檢署指揮偵辦，配合檢察官強化不法事證的蒐集，力求將犯嫌予以羈押，避免民眾產生「今天抓藥頭，明天放藥頭」的觀感，對於政府緝毒決心打折扣。

而這次行動查獲製造、運輸、販賣毒品案犯嫌檢方聲押率為58.1％，較去年警察機關查獲製造、運輸、販賣毒品案犯嫌聲押率20.26％，大幅提升37.84個百分點。

警政署表示，「安居緝毒計畫」的執行對象，除了從藥腳向上溯源外，更重要的是民眾所反映的情資，例如110報案檢舉、治安會議、各警察機關（各級幹部、分駐及派出所所長、警勤區員警），對於村、里、鄰長、社區大樓管委會的訪查等，也特別設計了「掃除毒品公害，一起來！」的宣導海報，由各警察機關發送到各社區大樓。

特別的是，警察機關在查獲民眾反映的案件後，在保密的前提下，也會將結果回饋給提供情資的民眾，讓民眾感受到政府對於緝毒展現出的具體作為，雙方建立互信的基礎，爾後再有發現類似不法情事，持續向警察機關反映，讓「友善通報網」更加堅實，持續強化全民反毒意識。

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