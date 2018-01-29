桃煉遷廠 中油董座：已有地點 未來將縮小規模

中油桃園煉油廠傳爆炸，清晨驚醒周邊住戶。（記者鄭淑婷攝）

2018-01-29 13:39

〔記者黃佩君／台北報導〕桃園煉油廠清晨大火再度引發遷廠議題，桃園市長鄭文燦更公開表示要求中油提出明確遷廠規劃。中油董事長戴謙表示，26日已與鄭文燦溝通承諾遷廠，但仍須覓地才能規劃後續時程，並透露目前已「找了幾個地方在溝通」，但當地都仍有意見，還在洽談，目前地點不能曝光，確定地點後一年可提出規劃。

戴謙也說，先建後拆原則不變，但目前也規劃要把中下游產業領到國外如印度等，可能相對減少國內生產，桃煉遷廠後未來也有可能縮小規模，也相對減少空汙壓力。

桃園煉油廠拆遷議題已延續15年。2003年時經濟部長林義夫簽字原則同意遷廠，但後來因覓地困難，且因國安因素南北均須有一煉油設施，因此拖延長達十多年。2009年時又發生燃油噴出燃燒釀災事件，今天的爆炸則為之後最大的工安意外。

鄭文燦上午召開記者會，除表示將罰中油一百萬以外，並希望中油將遷廠規劃明確化。戴謙今接受本報訪問表示，26日已赴桃園與鄭文燦溝通，承諾遷廠，但仍須覓地才能規劃後續時程。

戴謙說，對遷廠早就有承諾，但問題是找地方的過程，必須覓到地後才能把後續時程規劃出來。他也強調，就如同第三接收站雖然環評通過，但後續環團抗議等，雖然一再推出替代方案，「還是做不下去」，因此桃煉遷廠也一定要「跟當地所有鄉親講清楚，然後他們同意，才能有後續的動作」。

他也首次透露，桃煉遷廠「已經找了幾個地方都在溝通」，正在啟動與當地的居民溝通，但當地有很多意見，「都還一直在談當中，沒有完全能夠定案下來」。且雖然遷廠已與桃園市府達成共識，但桃煉部分員工仍有意見，希望不要搬遷，能夠「縮進去一點就好」，以免員工又要奔波、家庭不能團聚。他強調，中油既要尊重地方、鄉親的意見，也要照顧同仁，希望能找到平衡的解決方法。

而對遷廠地點，戴謙則表示目前正在溝通程序中，地點不能曝光。但據了解，因國安考量煉油廠通常需一南一北， 因此桃煉遷廠首選仍是在北部地區。

若遷廠地點決定，戴謙表示，一年內就會可把遷廠規劃做出來，並編列相關預算，後續就依照計畫書進行，但維持「先建後拆」原則。他也透露，目前台灣石化相關產業規劃要把中下游遷徙到國外，例如中油目前就整合中下游要到印度發展，未來可能相對減少國內生產，遷廠後的煉油廠將可縮小規模，也可減少台灣空汙壓力，「這都在考慮中」。

他也強調之前已拜訪印度，結果「還蠻樂觀的」，印方規劃3千公頃的石化一貫化園區用地公共設施都已建好了，台灣目前與印度Adani集團合作的夥伴，也蠻支持中油投資工作。戴謙強調，上次訪印度釐清了很多問題，包括確定稅、水電問題，也見到州長、省長。

戴謙說，如果把中下游產量國際化以後，相對在國內生產的規模就可以縮小，在台灣所需生產的規模就可更小。目前無論是中油或中央政策均是導向，配合非核家園、綠能政策、減廢，未來遷廠不可能做得比現在更大。