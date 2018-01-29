桃煉遷廠拖15年 中油：維持先建後遷、地點未定

桃園煉油廠清晨大火，再度引發遷廠議題。圖為中油副總方振仁。（記者黃佩君攝）

2018-01-29 11:17

〔記者黃佩君／台北報導〕桃園煉油廠清晨大火，再度引發遷廠議題，中油今上午10點召開記者會說明。中油副總方振仁表示，經濟部在十多年前曾針對桃煉遷廠有某種程度共識，但原則是先建後拆，要找到適當地點去建新廠，但目前場址仍未做最後確認，須找到適當的地點才做遷移。方振仁也說，中油董事長戴謙26日曾率隊拜訪桃園市長鄭文燦，會積極努力處理遷廠相關事宜；而對另在海外覓地建廠，中油目前尚未有此考慮，但也不排除可能性，尚需做整體評估。

桃園煉油廠拆遷議題已延續15年。2003年時因氬氣爆炸發生大火，之後當時經濟部長林義夫簽字原則同意遷廠，並承諾於1年內提出遷廠計畫。但後來因覓地困難，且因國安因素南北均須有一煉油設施，因此拖延長達十多年。2009年時又發生燃油噴出燃燒釀災事件，本次爆炸則為之後最大的工安意外。

方振仁表示，陳瑞隆擔任經濟部長期間，曾就桃園遷廠的部分做過某種程度共識，但因煉油廠在國內油品供應生產佔非常重要角色，當時共識是「先建後拆」，而建的部分須找到適當地點，目前場址還沒有做最後確認，仍須找到適當地點才做遷移。

而對遷廠地點是否已有腹案，方振仁也表示現在仍無確定遷廠地點，還在評估當中。他也透露，戴謙26日曾率隊拜訪鄭文燦，表示遷廠誠意，將積極努力處理遷廠相關事宜。

而對桃煉未能完成遷廠狀態下，中油去年宣布重啟動的桃煉R3加氫脫硫設施又再度卡關。中油去年表示，將耗資384億元將桃煉R3設施汰舊換新，達到環保署要求的油品降低硫排放標準，產能並可自原來的4.5萬桶提升至7萬桶。該案因地方抗議已延宕10年，在中油前董座陳金德溝通下一度獲得地方認同，但因R1廠遷廠仍無計劃，目前也持續呈擱置狀態。

方振仁說，R3對國內生產油品佔非常重要角色，尤其可改善目前空氣污染問題，中油仍建議興建，才能生產含硫份較低的柴油。他也說明，R3計畫經多年的停辦、緩辦及居民反對無法建置，根據預算法規定去年底計畫已不能再重啟，公司已去函主管機關表示停辦。未來是否要另起計畫，會依照相關行政程序提報；而是否能被核准，還要再看後續發展。