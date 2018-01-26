多次率同鄉來台專偷紅珊瑚項鍊 蒙古籍首腦終落網

2018-01-26 10:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕蒙古籍男子ENEBISH，去年間多次組織同鄉來台行竊，並鎖定在蒙古習俗中，代表男子身分地位尊貴的紅珊瑚項鍊下手。台北市刑警大隊會同航空警察局和移民署協力偵辦，將ENEBISH逮捕，在昨日訊問中，ENEBISH才坦承作案。

台北市刑警大隊肅竊組是在偵辦台北市一家鐘錶店竊盜案時，得知花蓮地區有多家玉石藝品店遭竊盜售價昂貴的紅珊瑚項鍊，且疑為蒙古籍人士涉嫌。警方經調閱監視器畫面分析，發現其中部分嫌犯面貌相似，疑是同一批犯嫌，立即協請移民署、航空警察局共同偵查。

警方經多方比對各被害商家遭竊時的影像畫面等資料，發現蒙古籍男子ENEBISH、TSEREV、TSOGTBAATAR、LKHAAJAV、DASHJAMTS等5人涉嫌重大，是有策畫性的竊盜集團，並曾多次入境台灣。

警方調查，因紅珊瑚首飾在蒙古為男性身分地位的象徵，賣價相當驚人，以ENEBISH為首的蒙古竊盜集團，鎖定花蓮市區多家販售紅珊瑚藝品店，在去年8月、12月分別輪流以3人為一組行動，由其中2人向店員詢問商品做為掩護，另1人趁店員疏於注意之際，行竊店內展示販售之紅珊瑚項鍊，行竊得手後即出境。

警方經蒐證，主嫌ENEBISH與另共犯TSEREV，去年8月21日在桃園國際機場二期航廈出境時，在機場免稅商店竊取名牌手錶後立即出境；12月22日ENEBISH又再度搭機入境台灣，經警方持續鎖定監控，在12月27日ENEBISH欲離境時將他逮捕。ENEBISH坦承犯行不諱，目前由桃園地方法院羈押中。

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