濟公神諭「事情可成 」 他砸8千萬打官司一場空

2018-01-21 06:12

〔記者吳政峰／台北報導〕周男篤信濟公，同為信徒的曹女介紹邊姓女子給他，邊女自稱投資南非國宅大賺，卻因戶頭遭監管而無法匯款回台，希望周男能借錢一同打官司，日後連本帶利可還他10倍報酬，曹女也轉達濟公諭示「事情可以成」，周男誤信神明降旨，向親友籌措近8000萬元給邊女，未料分文未得，向南非駐台辦事處求證才知受騙，台北地院日前依詐欺罪判邊徒刑1年。

邊女97年間透過曹女牽線認識周男，邊女表示投資南非國宅工程，獲益款卻因遭監管無法匯回台灣，詢問周男有無意願一同出資打官司，待日後勝訴，將給10倍報酬。

周男請曹女詢問濟公意見，曹女作法後表示，濟公傳遞「事情可以成」神諭，要他安心幫這個忙，周男才安心出借100萬元。

過了5年，邊女又找上周，指南非律師Michael Douglas傳文件來，南非官方、銀行等機關需要手續費，金額龐大，需要出動武裝車、裝甲車護鈔，但她手邊沒錢，希望周男協助。

邊女為取信周，除出示南非高等法院、南非共和國司法與憲法發展部門、南非豪登省等官方文件，還請其弟幫忙翻譯，周男覺得可信度高，再度請曹女請示濟公，得到「成」的指示，他便向財力雄厚的楊姓親友等人籌資。

短短1年5個月，周男共交付30次、約7500萬元給邊女，均有去無回，他想問濟公意見，卻發現聯繫不上曹女，驚覺有異，要求邊女還錢，並說「我真的好痛苦」；邊女則回「化痛苦為力量，師父（濟公）說成一定成」，稱約1個月可以拿到錢，屆時將給他7億4820萬元，還簽本票與切結書擔保。

到了還款時間，邊女不但沒還錢，還要他再交付2筆約335萬元，周男以為給了就可拿回錢，再度中計，直到遲未拿回本息，起了疑心，向南非駐台辦事處查證文件，才知攏系假的，指控邊女明知他經濟拮据，卻不還錢，堅持提告。

法官指出，邊女明知無力、不知道何時可償還鉅款，卻在簽完切結書後，又跟周男索取2筆共335萬元，顯有詐欺取財犯意，判刑1年，沒收335萬元犯罪所得，法官還好心提醒周男，可主張發還這筆錢。

至於另外30筆約7500萬元部分，由於邊女提出與Michael Douglas的電郵往來，主張Michael確實有叫她交付這些錢，雖然事後查證南非國宅案根本是騙局，但法官認為，無法證明邊女究竟有詐騙犯意或單純相信Michael說詞，證據不足，判無罪。均可上訴。