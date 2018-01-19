1/19 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注

2018-01-19 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月19日）開獎的第107000006期大樂透，頭獎摃龜；第107000017期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由高雄市楠梓區德民路356巷13號的「鑫億翁商行」及雲林縣斗南鎮明昌里大城路51號1樓的「易生才投注站」開出。

第107000006期大樂透中獎號碼為：「02、13、16、22、26、48，特別號：39。」頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得184萬220元；參獎共20注獲得，每注可得9萬9088元；肆獎共68注獲得，每注可得1萬8735元；伍獎共1460注獲得，每注可得2000元；陸獎共1995注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬0726注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8254注獲得，每注可得400元。

第107000006期49樂合彩中獎號碼為「02、13、16、22、26、48」，四合共2注中獎，每注可得獎金20萬；三合共55注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2276注中獎，每注可得1250元。

第107000017期今彩539中獎號碼為「03、05、14、15、20」，頭獎共2注獲得，每注可獲得800萬元；貳獎共189注獲得，每注可得2萬元；參獎共7221注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6599注獲得，每注可獲得50元。

第107000017期39樂合彩中獎號碼為「03、05、14、15、20」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共207注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7063注中獎，每注可得1125元。

第107000017期3星彩中獎號碼為「664」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000017期4星彩中獎號碼為「6187」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。