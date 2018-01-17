路過要小心！嘉義縣這個測速照相機 1年開6090張罰單

嘉義縣縣道159線新港鄉南壇段水月橋處去年開出6090件罰單。（記者林宜樟攝）

2018-01-17 11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局今天公布106年取締交通違規前3名路段，依序為縣道159線新港鄉南壇段水月橋處、台三線272.2公里處、民雄鄉台1線258公里與東榮路路口，其中新港鄉南壇段水月橋的測速照相機，去年開出6090張超速罰單，堪稱嘉義縣最強的測速照相機。

嘉義縣警局交通隊統計，台三線272.2公里處去年有2097件罰單，位置大約在大南派出所附近，而民雄鄉台1線258公里與東榮路路口開出2066件罰單，除超速還有闖紅燈，前三名合計就超過1萬張罰單。

嘉義縣警局交通隊表示，已到三處取締違規路段進行勘查，尚無交通工程需改進事項，提醒民眾行經路口時，應減速慢行，注意遵守交通規則。

縣警局交通隊也說，目前已針對縣轄內易違規路段、時段，加強規劃執行交通稽查取締重大交通違規行為，持續運用現有固定式違規測速照相桿，並搭配移動式違規測速照相，於易肇事路口機動取締超速交通違規行為，並加強取締酒後駕車，針對高齡者、機車族等易發生交通事故高風險族群，持續推動「護老交通安全專案」維護高齡者用路安全，加強宣導民眾交通安全觀念，呼籲高齡者民眾儘量搭乘大眾運輸工具，減少騎乘機車。