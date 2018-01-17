暖心判決！沒收到教召令 居無定所泥水工無罪

2018-01-17 00:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕法外施仁！高姓男子沒有收到教育召集令，沒去教召，被檢方依妨害兵役治罪條例起訴，新竹地院審理時，發現高男當泥水工，常跑工地，而且房東為了避稅，不讓他遷入戶籍，導致他收不到教召令；法官認為，民眾因工作、求學或家庭因素等，未實際居住於戶籍地者所在多有，本案處處可見各行業與市井小民的最真實生態，因此也順應民情，諭知高男無罪，成為體恤民眾的溫暖判決。

檢方起訴指控，高男是新竹後備指揮部所列管的後備軍人，且從未居住在新竹市戶籍地。高男為意圖避免召集，未依戶籍法規定，將戶籍遷至實際居住處，也未依規定將實際居所呈報新竹後備指揮部或其他權責管理單位，以致新竹後備指揮部填發、指定他於2015年11月30日上午8時，至苗栗縣斗煥坪營區報到的教育召集令，無法送達本人，依違反妨害兵役治罪條例提起公訴。

高男辯稱，自己在工地工作，實際住所是出租雅房，而且是違建，房東不同意他遷入戶籍，他的戶籍與在新竹的母親同戶。未收到召集令，是因不清楚戶籍應呈報規定。

辯護律師則說，高男因工作關係，以致住居地不確定，實務上常有房東不願房客遷入戶籍，高男並無意圖避免召集而未居住在戶籍地，或無故不依規定申報居住處所遷移之情。

法官指出，從我國租賃實務來看，出租人常因為避稅而拒絕承租人遷入戶籍。加上高男從事土木工程，以跑工地打零工為業，住居地不固定，而且這次教育召集只有1天，對工作或生活影響相對甚微，依一般人智識經驗，應無甘冒刑事責任，只為避免為期僅1天的教育召集，而故意遷離居住處所，或不依規定申報實際住居處所之理。

法官認為，以我國社會現狀，因工作、求學或家庭因素等，而未實際居住於戶籍地者所在多有，自難僅以未依規定申報居住處所遷移，即認定屬於「意圖避免召集處理」，因此諭知無罪。