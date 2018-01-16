遭質疑陷入遠雄洩密案 新北政風處長申退

2018-01-16 12:42

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市政府政風處長李黎顯退休，一級政風主管也隨之大輪調，16日舉辦聯合交接與宣誓，原內政部政風處長王文信接替李黎顯，另懸缺已久的桃園市與台南市的政風處長也一併補足，共有12位高階政風主管升官或平調，法務部長邱太三勉勵他們執行「三護」策略。

新北政風處去年陷入遠雄洩密案風暴，後雖查無證據，處長李黎顯仍遭段宜康質疑是朱立倫人馬，令李遍體麟傷，適逢屆齡，隨即申請退休，退休日剛好就是舉行宣誓交接典禮的16日，他並未到場觀禮。

邱太三表示，廉政系統對於公務員要「愛護」；根據過往案例進行系統性改革，避免類似狀況再度發生，「防護」公務員受到不法侵害；協助公務員了解履約注意事項，「保護」自身權益。此為廉政署積極推動三項執行策略。

「政風機溝主管聯合交接級宣誓典禮」16日於法務部舉行，與會除有邱太三，還有政務次長陳明堂、政務次長蔡碧仲、常務次長張斗輝、檢察總長顏大和、高檢檢察長王添盛、廉政署長朱家崎、及各機關政風主管約150人到場觀禮。

一級政風主管異動名單如下：

1、王文信：新北市政府政風處處長（原內政部政風處處長）

2、鄧雅文：桃園市政府政風處處長（原考試院政風室主任）

3、 詹政曇：臺南市政府政風處處長（原嘉義市政府政風處處長）

4、金祥：衛生福利部政風處處長（原勞動部政風處處長）

5、林進丁：勞動部政風處處長（原屏東縣政府政風處處長）

6、許錫儀：考試院政風室主任（原交通部政風處副處長）

7、翁振發：中央選舉委員會政風室主任（原行政院海岸巡防署政風處專門委員）

8、白昭豊：公平交易委員會政風室主任（原法務部廉政署防貪組副組長）

9、柯偉宏：行政院原子能委員會政風室主任（原金門縣政府政風處處長）

10、葉鴻銘：嘉義市政府政風處處長（原臺灣高等法院臺南分院檢察署政風室主任）

11、吳茂興：屏東縣政府政風處處長（原高雄市政府政風處主任秘書）

12、王弘文：連江縣政府政風處處長（原交通部高速鐵路工程局政風室主任）