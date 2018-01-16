當監委要查法官？法官協會發聲明批陳師孟「恫嚇司法」

2018-01-16 12:02

首次上稿09:44

更新時間12:02

〔記者項程鎮、施曉光／台北報導〕監察委員被提名人陳師孟昨天在立院表示，前總統陳水扁沒貪污、卻受司法迫害，以後想調查承審前總統馬英九洩密案的法官等語，引發法官協會抗議，法官協會上午在臉書發表聲明，質疑陳僅因個人不滿判決結果，就暗示日後將對不符他意識形態判決的法官，進行清算鬥爭，這是赤裸地恫嚇司法，法官協會感到痛心、遺憾。

陳師孟笑稱：他們那麼容易恫嚇到？

對此，陳師孟上午受訪時，最初回應「他們那麼容易恫嚇到？呵、呵、呵﹗」隨即又以他沒有看到法官協會的聲明內容，因此「不能隨便回應」。

法官協會指出，陳師孟在經濟學領域成值得肯定，但他身為卸任政務官，政治立場鮮明本不足為奇，但他昨在國會殿堂，並未指出司法「應合藍營」、「迫害綠營」的具體情事，就批評司法「對綠迫害追殺」、「對藍縱容護航」，法官協會完全不能接受。

法官協會擔心，陳師孟毫不掩飾他欲藉由監察權迫害司法獨立的態度，如他果真通過立院審查，不難想像日後將以一己政治意識形態，恣意褻瀆憲法賦予的監察權使命，必將是我國司法獨立的災難！

法官協會呼籲陳師孟停止政治意識形態作祟，正視台灣已多次政黨輪替、司法早已不受任何政黨政治力介入的實態，如日後通過監委的提名審查，應依憲法和法律賦予權限，謹慎、客觀、中立、不分藍綠、不帶政治意識形態地行使糾彈違法失職官員職責，不應假公濟私，把監察權作為打擊、報復、清算異己或滿足政治私慾工具，才不辱憲法賦與監委使命。

法官協會強調，監委的監察權，是憲法付託給監察委員用以彈劾、糾舉違法失職公務員的神聖權力，不是作為打擊、報復、清算那些不符他政治意識形態下，所做判決的法官的政治鬥爭工具，陳完全抹煞法官恪遵罪刑法定、無罪推定、證據裁判等刑事審判原則的努力，更漠視台灣已歷經數次政黨輪替、司法亦早已步入只問證據，不論藍綠，一體查辦犯罪之公正獨立階段的現實。