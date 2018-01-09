這樣也行！ 3人偷重機 用腳硬「踢」50公里去銷贓

嫌犯騎白牌車偷紅牌重機，竟是用腳一路「踢」到殺肉場銷贓。（記者王捷翻攝）

2018-01-09 21:07

〔記者王捷／台南報導〕為了偷重機真費力，王姓男子與林姓、張姓共犯，三人一組在南部地區專門行竊重機，但讓警方覺得好笑的是，王男的行竊方式，是把贓車「踢」回高雄，由一人騎普通機車，用腳頂在贓車後方，一路踢了50多公里到殺肉場銷贓，一年來共踢了數10輛重機，警方經過一年多調查，終於將三人逮捕，循線起出一部紅牌重機、兩輛普通機車，還私下酸王男，腳力真好。

去年初，台南突然出現許多重機失竊案，竊嫌的行跡遍布市區，警方發現這些竊嫌都有相同特徵，而且都是假裝車行，用踢車的方式將重機踢回高雄，懷疑有竊盜組織，市警四分局、市刑大立刻組成專案小組，秘密調查。

警方調查，為首的王男，疑似因為在4年前出獄後找不到工作，當時重機風氣正起，

車主又認為重機重量重，不用特定的姿勢牽車，很難移動車子，所以龍頭大多不會上鎖，王男就是看上這一點，用2人一組的方式，騎著125cc的普通機車找車，如果車鎖可以破壞就將重車騎走，若不能破壞車鎖，就將紅、黃重機「踢」回高雄，途中就用車行技工的當作掩護，手法相當俐落。

王男行竊得手後，會不定期更換做案車輛的車牌、跨縣市犯案比較不容易被警方注意，彰化以南、屏東以北等縣市，都有王嫌等人行竊軌跡，但是仍遭專案小組鎖定查獲並擴大逐件偵破。訊後王嫌等3人依竊盜、贓物罪嫌移送，並將擴大追查王嫌等人銷贓管道。