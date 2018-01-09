貨櫃車雨中滑行撞爛轎車 阿婆差2秒就被撞飛

整輛貨櫃車打橫在省道上，車頭擠壓路旁轎車，現場一片狼藉。（記者湯世名翻攝）

2018-01-09 09:26

〔記者湯世名／彰化報導〕中部地區雨勢不斷，一輛貨櫃車今天清晨7時行經彰化縣花壇鄉省道台1線北上車道時，疑天雨路滑突然失控，滑行百公尺後猛烈撞擊路旁一輛轎車，整輛轎車幾乎被撞成廢鐵，貨櫃車身還打橫在省道上，造成大塞車，所幸整起事故，僅有1名阿婆疑被嚇到跌倒輕傷，僅差2秒就被撞飛，堪稱千鈞一髮，所幸送醫無礙。貨櫃車駕駛稱曾試圖控穩方向盤，但仍往前滑行，把他嚇壞了。事故發生確實原因由警方釐清中。

這起事故發生後，由於適逢上班、上學時間，北上車道被貨櫃車的車身給擋住，僅剩內側車道可供通行，因此造成後方車輛大塞車，員警也在寒風刺骨的雨中指揮交通，相當辛苦。事故車輛直到現在還在由拖吊車處理中。

警方從監視器發現，事故發生前，曾有一名阿婆撐雨傘徒步走過該處，不到2秒的時間，貨櫃車就整輛飛衝過來衝撞轎車，阿婆逃過一劫，員警直呼：「命大！」

肇事駕駛表示，當時他送完貨要返回公司，行經該路段時可能是因天雨路滑，忽然控制不了方向盤，整輛車往前滑行，直到百公尺後撞到路旁轎車才停住，他也嚇壞了。

受害車主則說，還好當時他們已經下車，否則後果不堪設想。附近居民則指出，當時他們聽到「碰」的巨響，趕緊外出查看，竟然是貨櫃車撞到轎車，再往前衝就是民宅，嚇死人了。

相關影音

貨櫃車衝撞路旁轎車，轎車幾乎被撞成廢鐵。（記者湯世名翻攝）

貨櫃車衝撞路旁轎車，轎車幾乎被撞成廢鐵。（記者湯世名攝）

路旁轎車幾乎被撞成廢鐵，怵目驚心。（記者湯世名攝）