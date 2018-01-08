都是純手技服務！全館50歲大娘接不到全套生意

大娘手技佳、卻接不到全套生意。（記者楊政郡翻攝）

2018-01-08 13:43

［記者楊政郡／台中報導］台中市一分局公益所日前查緝一家美容生活館內暗藏春色，查獲3對男女疑似性交易，應召女辯稱都是手技服務賺錢，哪有什麼不法！廖姓男客說，做半套1700元，全套還要再加一千，可是全館都是50歲大娘，加不下去，49歲陳女坦承做半套打手槍，上班半個多月來還不曾有人做全套，她也認為只是手技服務，全案依社會秩序維護法移送裁處。

公益所去年12月接獲檢舉某美容生活館，疑涉有色情交易，經埋伏行搜見時機成熟，上門查緝查獲3對男女疑似從事性交易，一開始3女口徑一致，表示在會館從事按摩、手技服務，堅稱沒有不法。

但在場人員隔離調查，3男子均坦承上門是來半套（打手槍）性交易，全套就要1700元，全套再加1000元，可是看到全館內都是50歲大娘，毫無做全套念頭。

而有女子供稱，在會館工作內容就是幫男客按摩及手工服務，大家都會意事半套打手槍服務，其他女子當場傻眼，才坦承是打手槍的手技。

警方調查，許男（45歲）有多次毒品及妨害風化紀錄，106年12月中旬頂下該美容生活館，換個名字後後打出燈光美、氣氛佳，元旦特價，1700到底的噱頭，以LINE通訊軟體，向孰客招攬性交易。

許男說客人不多還在賠錢，廖姓男客馬上打臉說，1700還以為是全套、到場才知全套還要再加1000元，有廣告不實之虞，且全館都是50歲大娘，毫無加錢做全套的念頭。

陳女警方供稱，按摩師沒底薪，必須以手技滿足客人需求才有1700元，館方抽600元、她們拿1100元，不過至今只做3次半套，還沒接過全套生意。