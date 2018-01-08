從雲林來台中吸毒跨年 最後卻在警局倒數

黃男自小客因違停遇警盤查。（記者許國楨翻攝）

2018-01-08 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕106年的最後一天，黃男滿心歡喜的開車從雲林到台中找朋友準備一起參加跨年晚會，與大家一起倒數計時，卻因為違規停車遭保大員警攔查還被找到K他命毒品，他當場垮著臉跟朋友說:我看要在警察局內倒數了，沮喪神情讓警方不禁啼笑皆非。

台中市警局保安大隊第一中隊小隊長蔡東峰等3名員警，去年底最後一天晚上巡經西屯區四川一街與四川西二街口時，發現一輛自小客紅線違規停車攔查，28歲的黃姓駕駛一打開車下車時，車內立即竄出陣陣濃臭的K他命異味。

員警立即詢問黃男是否在車內拉K，只見黃男神情緊張、支支吾吾跳針式的答非所問，聲稱自己是從雲林上來台中找朋友要一起去參加跨年晚會，員警再問一次有無拉K，黃男覺得唬弄不過去了，便自行從車內取出一支加工過的吸管（內尚有K他命粉末）主動交付，並坦承有吸食K他命毒品。

警方隨即將黃男帶回偵辦時，黃男哀怨的在現場跟朋友告別，表示無法跟他們一起去參加跨年晚會，他只能在警局內倒數了，員警聽聞後還安慰黃男說沒關係，有我們陪你一起倒數，黃男友人聽聞後紛紛哈哈大笑，與哭喪著一張臉的黃男形成強烈對比，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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