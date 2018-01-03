神棍稱「開天眼」除魔 女大生遭性侵多次崩潰住院

2018-01-03 11:49

〔記者楊國文／台北報導〕桃園35歲已婚男子黃睿平自稱有法力，可替人消災解厄，幾年前透過神壇認識篤信鬼神的一名婦人，覬覦其19歲念大學女兒的姿色，謊稱婦人全家遭惡鬼纏身，需協助他靈修「開天眼」才能除魔，被害人為保護家人獻身遭性侵多次，竟未參加奶奶頭七，家人到住處查看，才發現她被綁在椅子上，上半身赤裸還畫滿符咒，念念有詞，最後被送到療養院治療並墮胎，高等法院斥責黃男利用靈修除魔等「宗教性侵」手法，在少女住處、摩鐵共7度性侵她，並造成墮胎休學，今依強制性交等罪判12年徒刑、竊盜罪判3月。

此案因事證明確，高等法院採「速審速結」方式，僅2個月即審結宣判，甚為罕見。至於在押的黃睿平主動表示不願出庭聆判，記者無法詢問他對判決看法，或是否上訴。

判決指出，篤信鬼神的被害人母親，經神壇主人介紹，認識自稱法力高強的黃睿平（原名黃浩證），黃男聲稱她家風水不好、遭人下咒，需立刻作法驅邪，她一開始覺得黃男索價太高作罷，沒想到1個月間兩名親人相繼離世，讓她嚇得回去找黃男拜託他幫忙收服惡鬼。

2013年10月16日，黃男先在神壇升壇作法，之後再隨被害人母親、19歲女兒一起前往他們住處，黃男到現場後面露難色，指被害人家中的惡鬼法力太高強，但年輕貌美的女兒是具有「法力之乩身」，若她能相助，必定可提升他的法力，順利擊敗惡鬼，被害人母親等人聽完之後，不假思索到房外去等待，留下黃男與被害人獨處一室。

黃男要求少女脫光衣物，聲稱她必須幫忙「開天眼」，不然全家都有生命危險。少女一開始不從，但黃男不停以鬼神之說恐嚇她，她最後被說服，脫光衣物躺在沙發上，當晚黃男就在她身上畫符、再以手指連續性侵得逞。

隔天上午，因為作法關係，家中都是香灰、符紙餘燼，黃男又說這些東西沾染惡鬼邪氣、有毒，要求少女母親先不要進房，讓他和少女先打掃完畢再說，結果黃男又要求少女繼續昨天未完的「開天眼」儀式，但這次她抵死不從，黃男竟強脫她上衣，擬持法器性侵，少女覺得很痛苦、又害怕，導致精神失控，發出淒厲的尖叫聲，黃男也被嚇到，拿出預藏的童軍繩將少女綁在客廳椅子上。

少女表哥、舅舅因未看到少女和母親參加外婆頭七，齊往少女住處關心，敲門後先見到陌生男子張男來應門，隨即看到表妹上半身光溜溜、雙手遭反綁坐在沙發上，全身畫滿疑似宗教符號的咒語，還說「阿修羅啦、鬼啦」等無意義的話，少女表哥打少女的臉要她清醒點，這時少女才認出眼前的人是表哥，一邊哭一邊喊「表哥救我啊！全天下只剩你能救我了！」黃男才表明身分，還指控少女已經發瘋，接著趁亂跑了出去。少女表哥等人隨後報警，並將少女送往療養院就醫。

審理期間，黃男辯稱作法過程中與少女朝夕相處，兩人發生情愫是合意性交，但法官均不採信。高院認定，張男利用「靈修、除魔」等詐術，性侵正值大二青春年華的被害人，導致被害人懷孕又墮胎，犯後還強辯少女是外遇對象，致她每次出庭聽完都崩潰大哭，造成嚴重的二次傷害，今依強制性交等罪判12年徒刑、竊盜罪判3月。可上訴。