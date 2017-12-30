苗警深入社區合作掃毒 還查獲藏身政黨慣犯

2017-12-30 10:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局於12月間，責由各分駐所、派出所所長、員警，拜訪轄區內274名村里長及252處社區大樓管理委員會，蒐集毒品犯罪情資126筆，經分析相關可疑事證後，向苗栗地院聲請搜索票執行搜索，合計查獲毒品犯罪63件、64人，移送法辦，展現串連社區民眾力量，共同打擊毒品犯罪。

警方表示，現今人口遷徙、流動頻繁，村里長及社區管理委員會，是能最迅速掌握村里、社區動態者，也成為協助警方打擊犯罪的最佳幫手。對於村里長及社區管委會而言，也期盼村里內及社區的居民能享有安全的居住品質，因此，都樂於協助提供。

苗栗縣警局於12月，透過村里長及社區管委會提供的126筆情資，計查獲販賣毒品藥頭9件10人，轉讓、施用毒品案件54件54人，合計63件、64人，查扣第一級毒品海洛因25.11公克、第二級毒品安非他命163.11公克、第三級毒品K他命20.51公克。

警方說，上述毒品查緝成效中，經清查有5件更為藏身政黨的毒品慣犯，該集團除以毒品、金錢吸收青少年加入，另與特定政黨時有聯繫，經過長期蒐證，掌握該集團至少涉及7起以上暴行，不法獲利超過200萬元。

警察局長林炎田呼籲，如果民眾發現毒品犯罪，隨時可以110報案電話或向鄰近分駐、派出所提出檢舉，將會由專責警力深入查緝，希望能結合村、里民及各社區力量，共創無毒生活環境。

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