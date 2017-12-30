誇張！無良葬儀社收錢 把流產嬰屍丟溪中放水流

葬儀社丟棄18週未成形胎兒屍體。（記者蘇金鳳翻攝）

2017-12-30 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！有民眾發現有嬰屍丟棄在溪中，追查後發現，竟然是葬儀社做的！

一名網友在《爆料公社》爆料，指出她是名妊娠18週的流產媽媽，本月27日在大里仁愛醫院安胎失敗，把未成形的胎兒交給醫院合作的葬儀社安葬，葬儀社告知會替寶寶請師父誦經並深葬，收取3500元費用。

沒想到，過沒幾天，葬儀社的人登門拜訪，向這位網友的老公跪著道歉，「他們將我的寶寶裝箱丟棄在大里興大康橋溪中，被民眾發現後報警，要我先生原諒他，說他們會好好幫我的寶寶做法會超度什麼的」！

網友報警後，做筆錄才知道，12月27日上午，嬰屍被民眾發現，該民眾表示，他看到一個箱子上有蓮花圖案，覺得很奇怪，打開來看，發現有玩具與娃娃，還有一個小嬰兒遺體；民眾見狀後報警，追查後，才發現是網友的寶寶。

網友痛批，該醫院表示，他們與該禮儀社合作很久，而禮儀社說明，他們是打電話委託一名人力仲介處理，人力仲介請「丟棄寶寶」的年輕人處理，但他質疑，「醫院都沒有責任嗎？其他人一個個委託別人，葬儀社業者一點專業與責任都沒有！寶寶被隨便丟棄也不清楚不是很誇張嗎？」

根據《蘋果日報》報導，仁愛醫院表示，依規定18週胎兒是以醫療廢棄物處理，24週才需要相驗，但許多家屬希望以處理人的後事方式處理，基於人性考量，才會委由合作的葬儀社處理，只是沒想到葬儀社把胚胎丟進河裡，院方已被環保局開罰，也決定與葬儀社解約。

警方表示，該起案件發生在27日清晨，小嬰兒屍體被人發現，循線追查及調閱監視器，並詢問轄區的醫院科，才發現是大里仁愛醫院委託葬儀社處理一位未成形的嬰兒，葬儀社則委託人力仲介處理，人力仲介忙著去別的地方上班，竟將胚胎包裹在箱子，從國光橋下丟下，流到康橋，被人發現。

大里仁愛醫院表示不知道葬儀社亂丟流產嬰兒胚胎。（圖擷取自爆料公社）