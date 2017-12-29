竹北興隆路河堤「遛鳥俠」出沒 嚇壞野餐親子

2017-12-29 21:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市頭前溪堤防道路興隆路，是市民運動、休憩的熱門去處，最近卻驚傳出現疑似「遛鳥俠」，嚇壞在河堤邊野餐的親子和跑步婦女，當地里長鄭建村提醒民眾，最好結伴外出，也請警方加強巡邏。

竹北市斗崙里里長鄭建村說，昨天（28日）中午有里民通報，有媽媽帶著小孩坐在興隆路河堤邊野餐、曬太陽，竟然「遇到傳說中的遛鳥俠」。一名看似正常的中年男子，走過來坐在母子旁邊約1公尺處，他中等身材，約170公分高，戴口罩、穿著外套。

鄭建村說，當時媽媽心生警覺，因為河堤這麼長，周邊沒有其他人，陌生人卻靠得這麼近，會不會有什麼企圖？這時，男子竟開始鬆開褲頭，貌似在玩弄下體，但有用外套遮住，媽媽趕緊收拾東西，迅速向縣政二路的階梯走去，不久再回頭看，已不見男子蹤影。

鄭建村說，約1個月前，也有里民通報，傍晚時刻在興隆路人行道散步時，有一名男子從停在路邊的轎車下車，面向婦女，然後突然掀開外套露出生殖器，驚嚇對方之後，立刻上車開走，轎車是灰色，但未掛車牌。

鄭建村說，從里民的描述研判，變態男子可能是同一個人。他還提及，多年前在光明國小周邊，早上約6、7點時，也曾有婦女被快閃的遛鳥俠嚇到。

警方表示，今天接獲里長轉達疑似有遛鳥俠出沒，將派員加強巡邏興隆路和台科大一帶學區；民眾若發現有可疑人士，應以人身安全為優先，記下歹徒特徵、車牌號碼、逃跑方向等線索，立即打110報案。