12/28 今彩539頭獎開出3注！威力彩頭獎摃龜

2017-12-28 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月28日）開獎的第106000104期威力彩，頭獎摃龜；第106000310期今彩539，頭獎開出3注，每注可得800萬元，由桃園市中壢區中正里榮安一街151號1樓的「樂多金商行」、桃園市桃園區大興里春日路979號1樓的「千百萬彩券行」及台北市士林區士東路7號1樓的「保庇商行」開出。

第106000104期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、14、18、23、28、29。第二區：07」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎1注獲得，可得15萬元；肆獎共23注獲得，每注可得2萬元；伍獎共165注獲得，每注可得4000元；陸獎共1297注獲得，每注可得800元；柒獎共2119注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1490注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6544注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6307注中獎，每注可得100元。

第106000104期38樂合彩中獎號碼為「01、14、18、23、28、29」，五合摃龜；四合共6注獲得，每注可得6萬7500元；三合共108注獲得，每注可得5750元；二合共1796注獲得，每注可得750元。

第106000310期今彩539中獎號碼為「07、10、20、33、39」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共178注獲得，每注可得2萬元；參獎共6709注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9431注獲得，每注可得50元。

第106000310期39樂合彩中獎號碼為「07、10、20、33、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共180注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7610注中獎，每注可得1125元。

第106000310期3星彩中獎號碼為「627」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000310期4星彩中獎號碼為「3077」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」