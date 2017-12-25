跨年參加員工聚餐 女員工遭老闆撿屍到摩鐵

2017-12-25 13:06

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市56歲孫姓男子2年前跨年參加公司員工聚餐，見女員工不勝酒力昏睡，自告奮勇載她回家，卻起色心一路直飆摩鐵，涉嫌趁該女無力反抗之際，脫下其衣褲性侵得逞。今桃園地檢署偵結，依妨害性自主罪嫌將孫男起訴。

檢警調查，女員工於2年前12月31日下午4點多，在桃園市平鎮區主辦員工聚餐，孫男受邀參加，而後該女因飲用洋酒還吃了摻米酒的麻油雞產生醉意，孫男表示要先載女員工返回其住所，便開車離去，一路上孫男見女員工因不勝酒力昏睡，明知女員工無意與他發生性關係，但見機不可失，一路直飆平鎮區摩鐵。

孫男攙扶女員工進摩鐵時，女員工因醉酒嘔吐，還因站不穩住、跌倒撞傷頭部，孫男見女員工無反抗能力，擅自脫下女員工衣褲性侵得逞；事後女員工還因被老闆性侵害，飽受憂鬱症、創傷後壓力症候群、失眠等症狀困擾，數度就醫。

檢警偵訊，孫男坦承犯行，女員工指證歷歷，當天參加聚餐的徐姓員工也稱，女員工餐敘時講話比平常遲鈍，也有大聲嚷嚷、謾罵行為，事後還和陳姓友人提及「我知道她一定有喝醉」、「她用八瓶米酒倒在一起喝」、「我不曾看她醉成這樣子」等語，孫男女兒及女婿則稱，當天聚會2人有飲酒但無曖昧行為，孫男隔天起未再到公司上班。

訊後，檢察官依孫男、女員工、證人證述、醫院診斷診明書、女員工就醫病歷、摩鐵監視器拍攝的進出畫面等，依妨害性自主罪嫌將孫男起訴。