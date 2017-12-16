2歲童當街吐奶 母疑強灌並賞巴掌

2017-12-16 18:15

〔記者李忠憲／台中報導〕民眾今天凌晨在臉書社團PO上一段疑似虐童影片，內容提及一名女機車騎士逆向停在衛福部豐原醫院門口前馬路旁，手上抱一名哭鬧女童，直指婦人對女童強行灌奶，更當街賞巴掌，十分可惡。豐原警方表示，經查女童身上沒有遭虐跡證，影片也沒拍到虐童過程，陳姓婦人稱是「適當管教」，已通報中市社會局前往關懷。

臉書社團《快樂寶寶～教養、育兒媽媽經》今天凌晨有民眾PO上一段疑似虐童影片，內容提到一名騎機車女騎士疑似強灌手中抱著的女童牛奶，還當街賞她巴掌，十分可惡，地點就在衛福部豐原醫院大門前的馬路旁。

豐原警分局豐東派出所表示，上午就接獲多名網友報案，經調閱影片未發現掌摑及虐童情形，立刻派員警前往女騎士家中探訪女童。女童陳姓母親供稱，2歲女兒當時吐奶後不喝奶，她才憤而「適當管教」。員警經初步檢查，女童身上沒有明顯外傷，

據了解，40歲陳姓婦人與56歲丈夫離婚後仍同居，2人除養育女童外，另有1名同父異母18歲兒子。當天陳女由兒子陪同，載女兒到豐原醫院看病。陳女前夫擺攤賣烤香腸，陳女則以撿拾資源回收為業，前夫有酗酒習慣，經常喝酒後情緒失控，上月因陳女家暴，被通報高風險家庭列管。

警方表示，已通報社會局請社工訪視，進一步評估是否需要求家長上親子課程，以改善管教方式。

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