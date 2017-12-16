罵人「綠蛆」挨告 中配辯：綠蛆是對綠營民進黨統稱

2017-12-16 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕從中國嫁到台灣，並已取得中華民國身分證的楊姓女子，是LINE群組「中國-台灣愛國主義自願者協會」的成員，這個群組部分成員是中國籍配偶，其中，有一羅姓男成員在群組內張貼他到中國旅遊的照片，楊女卻貼文辱罵：「我們所有的陸配姊妹都知道您是綠蛆」，羅男一狀告到法院，楊女卻辯稱自己來自中國，不了解台灣用詞，她認為台灣詞彙「綠蛆」，是民進黨的統稱，她沒有侮辱犯意，也不知「綠蛆」是侮辱之詞，台中地院不採信，依公然侮辱罪判處罰金6000元，宣告緩刑2年。

判決書指出，47歲的楊女，戶籍設於金門縣，案發時住在彰化縣，她加入有48名成員的LINE群組「中國-台灣愛國主義自願者協會」，今年4月2日見到另一羅姓成員在上述群組內張貼到中國深圳旅遊的照片，她並不認識羅男，雙方亦無過節，卻指責羅男：「我們所有的陸配姊妹都知道您是綠蛆」、「綠蛆就是噁心的寄生蟲」。

羅男提告並引述教育部重編國語辭典修訂本，「蛆」一詞原指蠅類的幼蟲，身體柔軟，顏色微黃，多寄生於不潔淨的地方，若援用來形容他人，則是具有貶損他人、暗指他人腐敗、迂腐之意，但楊女卻辯稱說，她從中國嫁到台灣，對於台灣的用詞並非了解，她所指的「綠蛆」，是對綠營（指民進黨）的統稱，也就是「綠蛆」與「綠營」、「民進黨」都是同義字，她並無侮辱之意，她願意向羅男道歉。

台中地院簡易庭一審認為，楊女辯稱不了解台灣詞彙，也不知「綠蛆」具貶損之意，但她自己卻又在上述群組內，解釋「綠蛆就是噁心的寄生蟲」，楊女顯然知道這是負面貶損用詞，另外，網路常見「綠吱（蛆）」、「藍蛆」之詞，都是具貶損之意，楊女辯稱不知詞義，她亦無侮辱的意思，此說難以採信，依公然侮辱罪判處罰金6000元。

楊女上訴台中地院，並趕緊與羅男和解，二審合議庭認為，楊女已取得羅男諒解，雙方已和解，楊女已有悔意，雖維持一審的罰金6000元判決，但宣告緩刑2年，全案確定。