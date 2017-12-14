陸軍買肉遭「灌水」 求償千萬踢鐵板

2017-12-14 23:26

〔記者吳政峰／台北報導〕唯他公司102年供應肉品給陸軍烹食，卻偷偷在豬肉中灌水，增加50％的重量牟利，事後被台南地檢署查獲，陸軍才得知事態嚴重，立刻中止採購，並以「摻偽」為由，向唯他提出懲罰性違約金1682萬元；唯他則辯稱「注水不是摻偽」，希望能減少賠償金額，不過，士林地院日前直接判免賠，理由是唯他員工供稱灌水肉還沒出貨就被查扣，陸軍也未能舉證收到的肉品有問題，難認違約。

唯他102年12月18日起與陸軍後指部副食供應中心簽約，供應肉類與豆類產品給國軍團體伙食食用，但負責人採購豬肉時，竟在豬肉中灌水，虛增50％重量，直到103年6月才被南檢破獲，冷凍庫中查扣剩餘未銷售的注水豬肉2199.55公斤。

陸軍驚呆，認為唯他在肉中注入水及保水劑，違反供銷契約，應負進貨總價100％的懲罰性違約金1682萬元，提告請求給付。

唯他辯稱，注水只是增加重量，並非摻偽，且陸軍未剔除其他不可能使用灌水肉的商品，直接以總價求償，負擔過高，希望予以酌減。

法官調閱唯他員工證詞，員工聲稱，灌水肉冰在冷凍庫，全被檢方查扣，因為冷凍庫壞了，導致266.51公斤肉品腐敗丟棄，才讓庫存與進貨數量兜不攏，並非賣出。

法官採信員工說法，認為唯他未供注水肉給陸軍，未違反契約，判免賠；至於涉刑案詐欺取財未遂，目前上訴台南高分院中。