竹塘母攜2子女燒炭 律師：已構殺人罪

2017-12-14 19:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉13日驚傳40歲林姓婦女攜一雙子女在家燒炭事件，經過漏夜搶救，林婦今天（14）仍昏迷不醒，且有生命危險，林婦4歲兒和2歲女兒昏迷指數4至5，不排除腦部受損可能。對此，有律師指出，林婦帶子女燒炭的行為，已構成殺人罪。

機警發現有異狀的陳姓幼教師，今天早上到校時心情仍未恢復平靜，拒絕受訪。幼兒園黃姓園長代為出面說，老師跟小孩的感情很好，一早到校，老師眼眶還是紅通通的，跟同仁自責地說：「如果早點發現就好！」

竹塘鄉分駐所所長柯豐田說，昨晚陳老師到警察局製作筆錄時數度哽咽，她向警方說，昨天早上8點多就發現4歲林姓男童沒來上課，打電話到家裡也無人接聽，最後打給男童住家附近同學家長詢問狀況，發現不對勁，她就趕快衝到男童家找人。

柯豐田也說，陳老師未婚，把幼兒園學童當自己的小孩對待，這次幸好她反應快，才能即時挽救3條生命。

林家鄰居說，當天下午有接到陳老師來電詢問，她回說中午還聽見林婦與小孩的聲音，下午後就無聲無息，陳老師覺得不對勁趕來，還跟她一起按門鈴，但都沒人應門，只好在樓下不斷呼喊平日上大夜班、白日在家睡覺的男童父親。過了許久，男童父親才從二樓下來開門，也才得知兒女都未上學，衝上三樓發現妻兒3人關在房間燒炭，陷入昏迷。

附近鄰居說，兩夫妻生活偶有口角，林婦曾透露想輕生念頭，不過念及兒女還小，才打消念頭，這次突傳遺憾，也感到訝異。

男童阿嬤今天早上從北部趕到彰化探視，面對媒體詢問，否認媳婦跟兒子吵架才攜子女燒炭的說法。

對於父母攜子自殺行為，律師鄭智文說，林婦帶稚齡子女燒炭行為，已觸犯刑法第271條殺人罪，可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯得減輕其刑。警方說，林婦目前仍昏迷中，無法偵訊，待清醒後會偵訊釐清案發過程。

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