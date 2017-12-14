男子酒駕又辱警「FUCK」 獲判無罪的原因是...

2017-12-14 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣警局竹北分局2名警員深夜看見張姓男子開車經過，電腦查出他有酒駕前科，經示意酒測不停，一路追到張宅地下室停車場，張男當場辱警「搶錢、爛透了、FUCK」，經檢方起訴酒駕公共危險與侮辱公務員罪嫌，新竹地院認為警方當時毫無根據可臨檢張男，且闖入民宅已屬違法，張男當時侮辱的並非「依法執行職務之公務員」，2案均諭知無罪。

檢方起訴認定，去年8月6日凌晨1點張男開車行經竹北市福興路，竹北分局三民派出所員警王明正、葉建廷見張男行跡可疑，且經查有酒後駕車前科，懷疑酒駕，示意攔查酒測。張男加速逃離，員警追到張男住處地下室停車場內，張男竟辱警「搶錢」、「爛透了」、「FUCK」等語，經警逮捕並送至三民派出所，酒測達每公升0.53毫克，全案依公共危險與侮辱公務員罪嫌起訴。

張男坦承酒駕，且說過「搶錢」、「爛透了」、「FUCK」，卻堅詞否認侮辱公務員，辯稱沒有侮辱公務員的故意，忘記在什麼情狀下說出這三句話，只記得當時被嚇到情緒很不好，當時回到家，停車熄火下車看到警察，覺得嚇了一大跳，說這些話都不是針對警察，只是情緒的抒發，而且他認為警察這樣的行為是非法執行公務。

法官引述司法院釋字535號解釋，認為保障人民行動自由與隱私權利之意旨，要求警察「不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查」，警察臨檢對象，必須針對「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，否則即非合法進行酒測，遭檢查人民並無配合接受酒測之義務。

法官調查，警方並非在設置測試檢定處所要對張男酒測，而是在執行巡邏職務之際，偶見張男車輛行駛於前方，時值深夜猜測有酒駕可能性，旋查詢其前科紀錄，又在獲悉張男有酒駕前科後，才臨時起意跟車查證攔查，這已與司法院解釋相違背。

且張男住家地下室停車場，屬私人住宅領域，警方未經同意，即進入私人住宅內攔停車輛並對駕駛人酒測，已經於法有悖，警方攔查時張男早已停妥車輛，並熄火下車，更已非客觀上已發生危害，警方更是無從對駕駛攔停，這與警察職權行使法要件更有不合，因此酒駕公共危險部分無罪。

法官認為，張男固然有故意對員警辱罵「搶錢」、「爛透了」、「FUCK」言語行為，然當時2員並非「依法執行職務之公務員」，因此張男辱警部分，也不成立侮辱公務員罪。

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