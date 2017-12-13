12/13 今彩539頭獎開出13注 獎金從800萬縮水變百來萬

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷自台灣彩券官網）

2017-12-13 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月13日）開獎的第106000099期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000297期今彩539，頭獎開出13注，每注可得獎金184萬6153元，由台南市永康區永大路二段901號1樓的「金鑽彩券行」、宜蘭縣礁溪鄉中山路二段39號的「金滿億彩券行」、台北市中山區民生東路二段147巷12弄2號的「桂林彩券行」、花蓮縣花蓮市民生里19鄰公園路1之5號的「積財庫彩券行」、桃園市蘆竹區五福里中山路79號1樓的「佳沅商行」、台北市大安區延吉街153之1號的「尚讚彩券行」、桃園市桃園區三元里大有路138號1樓的「蓮福發彩券行」、新北市蘆洲區長安街60號的「允成彩券行」、嘉義市西區福全里友愛路160號1樓的「發發發彩券行」、台南市歸仁區民權南路30號1樓的「八九九彩券行」、新北市新店區建國路217號的「吉優彩券行」、新北市中和區圓通路228號的「奪冠彩券行」及桃園市中壢區新明里中山路542號1樓的「吉利來彩券行」開出。

大福彩、大福獎摃龜

第106000099期大福彩中獎號碼為：「10、14、22、24、34、38、40，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得25萬；參獎共76注獲得，每注可得4000元；肆獎共1499注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1360注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎4注獲得，每注可得10萬元。

第106000297期今彩539中獎號碼為「11、12、21、22、33」，頭獎開出13注，每注可得184萬6153元；貳獎共438注獲得，每注可得2萬元；參獎共9367注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9652注獲得，每注可獲得50元。

第106000297期39樂合彩中獎號碼為「11、12、21、22、33」，四合共33注中獎，每注可得21萬2500元；三合共659注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3318注中獎，每注可得1125元。

第106000297期3星彩中獎號碼為「090」，正彩共13注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000297期4星彩中獎號碼為「7149」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」