佔弱智女便宜又勸不聽 惡司機判刑3年10月定讞

2017-12-11 14:27

〔記者項程鎮／台北報導〕苗栗徐姓公車司機見智能障礙女子小淑（化名）好欺負，故意攀談聊天取得信任後，趁機在公車司機寢室等地共性侵她3次，小淑養母曾打電話勸徐不要欺負小淑，徐男仍置之不理，台中高分院考量徐男已和小淑及養母和解，因此依乘機性交罪判徐3年10月徒刑，上訴後被最高法院駁回確定。

判決指出，50歲徐男在客運公司當司機，駕駛公車往返新竹和竹圍間，2013年5月間認識已經成年的小淑，小淑屬中度智能障礙，溝通和表達能力異於常人，智力僅為國小一年級左右，徐男利用她反應遲緩、口吃等情形，在同年10月17日晚間8點，找小淑到他公司保養廠司機寢室嘿咻，小淑不知如何反抗，讓徐男性侵得逞。

小淑回家後，養母質問她為何晚歸，她回答與徐男吃東西，養母擔心她被欺負，馬上打電話給徐男，表示小淑有精神障礙，但徐男不聽勸，隔年又到小淑住處，以及苗栗市某國小的司令台後方空地處，各發生一次性關係，小淑事後告訴養母她的下腹部疼痛，養母追問下，才說出與徐嘿咻，養母氣得報警處理。

歷審都認為，有酒駕前科的徐男為滿足私欲，利用小淑心智缺陷而誘騙性交得逞，惡性不小，犯後雖否認犯罪，但他在偵查中與小淑和養母達成和解，將他判刑3年10月定讞。