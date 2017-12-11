租「水蓮山莊」當軍火庫 藏恐攻「撒旦之母」炸藥

汐止「水蓮山莊」炸彈案，當時嫌犯將行李箱藏在車子後車廂。（資料照，記者吳政峰翻攝）

2017-12-11 11:48

〔記者楊國文／台北報導〕男子闕立宗在新北市汐止區知名別墅「水蓮山莊」租用倉庫囤放槍彈，還在自家生產國外恐怖份子常用的「撒旦之母」炸藥，形同軍火庫般，卻不慎炸傷自己而被逮，高等法院今依槍砲彈藥刀械管制條例等罪重判闕立宗15年徒刑、併科罰金100萬元，可上訴，至於協助藏匿槍彈的3名共犯均已在一審獲緩刑確定。

檢警調查，去年5月11日，當時32歲闕立宗開車到水蓮山莊的租賃倉庫旁，打算偷行李箱運送槍彈，沒想到不慎引爆手榴彈，把自己右手炸得血肉模糊；社區警衛聞聲而至，他忍痛舉槍威脅警衛幫忙把槍彈裝進行李箱，但還沒離開就不支倒地。

警消趕抵，正準備將闕立宗送醫，他的褲袋竟滾出4顆9釐米子彈，闕男的高姓女友及戴姓、廖姓友人，則趁亂開走藏放槍彈的車子，企圖幫闕嫌隱瞞犯行，後來仍被警方循線查獲。

員警事後在闕嫌住處、倉庫等地查獲1把仿造美式步槍、1顆MK2手榴彈及114顆各式子彈，還發現闕男在家自製2.2公斤的液態火藥，經鑑定發現是恐怖組織常用、俗稱「撒旦之母」的TATP炸藥；有員警形容，現場簡直是「小型軍火庫」。

闕立宗落網後，始終不願透露槍彈來源，辯稱自製炸彈沒有雷管或引爆裝置，檢方將闕及高女等3人依竊盜、滅證、強制及槍砲條例等罪起訴。

高院審理認為，闕男不僅持有槍枝、大批子彈及手榴彈，並製造殺傷力強大的TATP炸藥，對他人生命有極大危險，並嚴重危害社會治安，今重判他15年徒刑。