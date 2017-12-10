中午買飲料走路回家 晚上誤以為車遭竊！

葉姓男子買飲料後，卻把機車忘在店外，誤以為機車不見了報案，警方幫忙找回才想起自己搞烏龍。（記者黃建華翻攝）

2017-12-10 12:26

〔記者黃建華／高雄報導〕真是健忘！一名葉姓男子昨中午騎機車前往買飲料，拿了飲料卻逕自走路回公司，到了晚上發現「機車不見了？」緊急前往前金分駐所報案，警方後來在一家飲料店前找到機車，葉男才想起白天騎機車去買飲料，拿了飲料店就走路回公司，再三對警方致謝。

葉姓民眾昨晚向新興警分局前金分駐所報案「機車不見了！」。警員李天恩致電拖吊場電話查詢未果後，立即陪同民眾前往停放的地點找尋也未發現車輛。

警方詢問葉男停放摩托車確切的時間、地點後，並確認機車鑰匙有拔起。加上事發地點距離派出所也只有一條馬路之隔，研判摩托車應該不會那麼輕易的被騎走。

警方於是不畏寒冬在葉男聲稱的機車停放地點周遭五百公尺內找車，最後在一家飲料店前找到機車。

警方通知葉男前來領車，詢問他當天中午是否有到飲料店購買飲品，葉男才猛然想起「有去買飲料、可能買完飲料後直接走路返回公司。」

葉男再三向警方感謝找到摩托車，也表示日後會更加留意不再發生健忘的烏龍的報案情事。

警方表示，民眾報案當下會覺得停放摩托車的地點是最後停放的印象；其實很多時候可能會記錯，然後就以為車輛遭竊。