余祥銓被控毆人 李亞萍、余天爆氣：回家絕對唸他！

余天一家和樂融融，不過余天夫婦對兒子闖禍感到相當無奈。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-12-10 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名高姓男子控訴演藝圈大哥余天的兒子余祥銓打人，高男指控原本和余祥銓一行人在夜店喝酒，但是出店外余祥銓卻毆打他，他當場報警並堅持提告，余祥銓也被依現行犯逮捕，台北地檢署訊後依傷害罪諭令余祥銓3萬元交保；余祥銓的父母余天及李亞萍既無奈又生氣，直呼「動手就是不對！」

《蘋果日報》報導，余天及李亞萍清晨都有去警局關心案情，李亞萍對此很無奈，但強調不管起爭執的原因是什麼，兒子先動手就是不對，等余祥銓回家絕對會唸他一頓，余天則在一旁生氣地碎念，看似非常生氣。

余祥銓情緒相當激動，透露昨晚和友人們到夜店喝酒，包含他共2男2女，對方是他女性朋友的友人，但他不認識，那男的點了很多瓶香檳，「後來結帳時全部帳單1萬8千元全都要我付，他根本是來蹭酒又來蹭妹的，你把妹就自己付錢，憑什麼都我付？」

余祥銓說，當時被對方的態度激怒，才會輕推對方，但他竟大動作報警，還揚言要鬧上媒體版面。余祥銓生氣地說，爸媽都有來警局向對方道歉了，那男的竟還嗆要賠錢，「我一毛錢都不會给，他根本就是人渣！」

不過，被打的高男則指出，當時余祥銓一直要帶他的女性友人離開，兩人因此爭執，雙方說法不一。