宜大電梯夾死校醫 法官判維修員無罪

2017-12-07 18:51

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台北榮民醫院員山分院骨科主任鄒文豪，搭乘體育館電梯，因電梯PLC電子組件發生故障斷電，鄒進入電梯後絆倒，再遭電梯門夾住帶往2樓因此慘死，全案檢方認為沈姓電梯維修員未將PLC列為維修檢查項目，也未建議校方更換，依過失致死罪嫌起訴；但法官認為，沈男已善盡維修義務，檢方未提出證據證明沈男有提醒、建議校方更換PLC義務，罪證不足，判無罪。

員山榮民醫院案發時45歲的鄒姓醫師，在國立宜蘭大學擔任值班支援校醫，每個禮拜一下午2點到4點會到宜大體育館2樓的健康中心值班。

去年5月23日下午2點15分左右，鄒醫師在1樓等電梯，電梯門一開，醫師往電梯內踏時，電梯竟還持續向上，因此與電梯外的1樓地板形成空隙，醫師踩空跌倒，下半身卡在電梯下，電梯又持續往上攀升3公尺，距離2樓地板大約1公尺深，鄒醫師被電梯夾了近2小時而死亡。

全案檢方偵結，認為電梯中的可程式控制器（PLC）屬與維持「設備上之安全與良好之運轉狀態」有關的重要項目，且於民國88年體育館完工至今已17年，超過行政院財政部公布的15年耐用年限。

檢方指出，沈姓維修員接手維護電梯，應確實掌握耐用年限後之零件汰舊換新，並對有安全疑慮的重要零件主動更換，或者建議客戶更換，但在他前往宜大例行性維護時，仍疏於注意該PLC使用年限已久，可能發生故障導致「誤發信號」，讓電梯形成無煞車狀態而有滑動危險，沈有疏失，依過失致死罪嫌起訴。

沈男於審理時堅詞否認有何業務過失致人於死之犯行，他辯稱，已善盡系爭電梯相關檢測維護、注意義務，應無業務上的過失；沈男的律師也說，電梯於事故後經宜蘭縣政府會同臺灣省機械技師公會至現場勘驗，檢測煞車機構及周邊電控動作目前結果均正常，將車廂移至3、4樓間反覆操作15次皆動作正常，被告亦已進行合理檢查且善盡注意義務。

吳姓技師證稱，PLC或繼電器整個更換，實務上都是用到壞，依他的見聞，沒有見過PLC壞掉，若環境好，PLC可以用20年，繼電器品質不穩定，有的3、4年就壞了，有的都不會壞，這起意外太突發，就算是檢查人員也無法預先防範。

法官認為，檢方未明確指明沈姓維修員應負注意，或有通知、建議校方更換PLC或繼電器的義務，也無證據證明沈姓維修員於事發前，在其業務執掌範圍內有何疏失，故判無罪。