照顧中風弟10年情深 低收兄也中風昏迷待援…

2017-12-06 18:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮民李天裕、李天財兄弟，弟弟10年前中風住院，身為低收入戶的哥哥不離不棄，當廟公的薪水幾乎全用來支付弟弟的醫藥費。去年9月，李天裕腦幹出血，中風後昏迷不醒，兄弟倆如今都在衛福部朴子醫院住院，親人協助以其保險金等支付醫藥費，但一年多來已接近用罄，陷入困境。

李姓兄弟的蔡姓外甥說，62歲李天裕未婚，長期在南投縣一間廟宇當廟公，59歲李天財年輕時離婚，與前妻及子女已數十年沒聯繫，之前住在老舊祖厝。李天財中風後住進在朴子醫院接受照護，李天裕雖是低收入戶，仍擔下弟弟的醫藥費，當廟公的收入幾乎全用在弟弟身上，但去年9月，廟方人員發現李天裕倒在宿舍內，送醫急救，他腦幹嚴重出血，至今昏迷不醒。

蔡姓外甥說，這一年多來，協助昏迷的舅舅請領漁保保險金及退休金，支付醫療住院費用，但保險金即將用完，未來處境堪慮；李天裕、李天裕扣除低收、殘障補助後，一個月共需支付4萬多元醫療住院費，親友都非富有，難以負荷，因此向布袋鎮民代表李志榮尋求幫助。

李志榮說，經查，李天裕積欠8到11月住院醫藥費9萬6000餘元，李天財積欠10到11月住院醫藥費4萬3000餘元，合計約13萬多元，由於公家單位資源都已申請，期盼社會大眾或慈善團體協助。

朴子醫院院長蔡宗龍說，李天裕過去都委託親友來院幫弟弟繳費，讓弟弟安心受照護，但自己也因中風昏迷，目前住在慢性呼吸照護病房，兩人日後長期照顧的醫療費用堪慮，已請院內社工尋求社會資源；各界若有意協助，可電洽鎮民代表李志榮0913-525808，或打朴子醫院社工室電話05-3790600轉355，詢問協助方式。