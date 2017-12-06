用電磁爐爆炸釀八德路公寓大火 房客送辦

昨日松山八德路上公寓大火，造成一死。（記者鄭景議攝）

2017-12-06 11:10

〔記者鄭景議／台北報導〕北市八德路四段上一處出租雅房公寓，昨晚發生火警，造成1死，其中住在405房的李姓房客坦承，在使用電磁爐時因不明原因爆炸起火，今日早上，松山警分局依過失致死及公共危險罪將李男移送法辦。

據了解，死者在4到5樓的樓梯口被發現，消防人員找到時已成焦屍，目前身分尚未辨明，但房客中僅411房的劉姓婦人尚未聯絡上，警方研判可能是劉女，但劉女與家人久未聯繫，警方尚未找到劉女家屬來協助認屍。

68歲的李男向警方表示，昨晚他以電磁爐熱湯，過程中離開房間去上廁所，在廁所外面遇到林姓房客停下來聊天，突然就聽到爆炸聲，衝回房間發現已經起火，而且火勢一發不可收拾，只好與其他房客一起往頂樓逃跑，爆炸原因自己也毫無頭緒。

該處出租公寓4、5樓為木板隔間出租雅房，4樓隔15間，5樓隔7間，每間大約2到3坪，大房東吳姓男子將4、5樓共60多坪，以4萬元的代價租借給二房東汪男，汪男則依房間大小，以每間4000到6000包水電的代價出租。

吳男說，自己的爸爸與汪男認識多年，20年前就承諾要將4、5樓租給汪男，最近一次簽約期限到明年，本打算明年要將房子收回，未料發生意外。

汪男也向警方坦承自己使用木板隔間，他強調自己已經改建20多年，且有安裝住警器，也有逃生設備，訊後檢方也依證人身分傳喚2名房東到案說明，並釐清是否涉嫌業務過失致死及公共危險。（11：35更新）

相關影音