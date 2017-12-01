土城縱火案三嫌境管今發布 及時阻斷逃亡之路

2017-12-01 19:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕三名涉嫌土城縱火案的蔡姓、林姓、黃嫌犯，今天下午4時30分在桃機二航廈出境時遭攔截，新北市警局刑大員警前往桃園機場將三名嫌犯押回土城分局偵訊。

據了解，土城分局上午就鎖定三名嫌犯的身份，並將資料提供給檢察官，再轉到移民署發佈境管。

三人原本預訂搭乘下午5時35分的新加坡航空SQ879班機前往新加坡，在桃機二航廈出境時，因境管遭移民署國境事務大隊攔下，並交由航警、海關辦理退關手續。

隨後被帶往海關辦公室搜身、搜行李，目前已被新北市警局刑大員警帶回土城分局偵訊。