中和9死火警才過一週 土城鵝肉老店大火又釀1死1命危2傷

火警現場。（翻攝臉書）

2017-11-30 23:02

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕本月22日新北市中和出租公寓發生9死大火，警方逮捕49歲縱火嫌犯李國輝，不料事隔8日，土城知名鵝肉店鼎玉鉉也傳遭人丟擲汽油彈縱火，大火延燒到樓上的出租公寓，釀1死1命危2傷慘劇，警方目前仍在緝捕縱火嫌犯。

新北市土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店今晚驚傳遭丟擲汽油彈，消防單位到場時，1、2樓全面燃燒，位於2到4樓的住宅公寓有1名28歲女子從3樓跳樓逃生骨折送醫，消防員控制火勢後，赫見1名50歲男性及1名60歲女性失去生命徵象，分送雙和及亞東醫院，另有1名男員工30％2度燒燙傷。

雙和醫院指出，剛送來醫院的傷者中，無生命跡象患者到院前已不治，一名男性重傷，加上2位傷者送往亞東醫院，此疑似縱火案形成1死1命危2傷。至於亞東及雙和醫院各有收治一名自行就醫民眾，消防局表示，並未接觸到這2人，因此並無2人資料，也無法確認這2名傷者是否確定與土城火警案有關。

新北市土城區知名的鵝肉攤「鼎玉鉉」，在土城、永和、桃園都有分店，37歲的老闆林楗壹自10年前，各分店每月1日都會免費提供鵝肉飯給客人享用，當天每間店都要準備1000到1200份的鵝肉飯，引來不少部落客介紹推薦，也因用料實在，用餐時間總是大排長龍。

林楗壹過去接受媒體採訪時曾表示，因為喜歡大家排隊熱鬧的氣氛，每個月就1天不賺錢，讓客人免費吃，因此有許多忠實顧客，火警發生後也有不少民眾拍照上傳臉書，引起不少討論。

新北市土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店今晚驚傳遭丟擲汽油彈，消防單位到場時，1、2樓全面燃燒。（記者余衡攝）

火警現場。（記者曾健銘攝）

火警現場。（記者曾健銘攝）

火警現場。（翻攝臉書）

火警現場。（翻攝臉書）

火警現場。（翻攝臉書）

火警現場。（記者曾健銘攝）