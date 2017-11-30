基市府：違建及違規出租約100件 優先查拆

基隆市政府統計，基隆市約有1萬8000件違建，其中，「違建出租」、「違規出租」約100件，市府表示將列為優先查報拆除目標。（記者林欣漢攝）

2017-11-30 16:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市中和公寓違建火災，釀成9人死亡，基隆市政府統計，基隆市約有1萬8000件違建，其中，「違建出租」、「違規出租」約100件，市府表示將列為優先查報拆除目標。另外，明年起連續4年，每年將編列200萬元預算採購住宅火災警報器，預計民國110年安裝住警器比率可達47％。

內政部營建署統計，基隆違建約1萬8000件，是6都以外違建最多的縣市，大多是頂樓加蓋、陽台外推，廁所、廚房擴建，以及採光罩不符規定等，市府都市發展處使用管理科拆除組長張來賢指出，年度拆除經費約350萬元，約可拆200多件違建，但經費、人力都明顯不如鄰近縣市。

中和大火發生後，市府清查違建高風險性場所，將頂樓加蓋隔間出租的「違建出租」、變更合法建物房間數量出租的「違規出租」約100件，都列為稽查追蹤及執行拆除重點，一經列管拆除，不得緩拆或免拆。

有3000名學生在校外租屋的國立台灣海洋大學表示，學生主要在祥豐、新豐街周邊租屋，每年都會不定期訪視，同時抽查租屋場所是否符合安全規定。

另外，基隆住宅總戶數8萬2000餘戶，消防局長陳龍輝說，今年起連續5年，每年編列200萬元預算採購住警器，今年度截自10月已安裝6880個，今年底全市安裝住警器比率可達18％，預計110年可達47％、3萬8000餘戶。