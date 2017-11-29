李婉鈺再控警察設局 稱「警教她要說有喝酒」

2017-11-29 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺今天凌晨又傳出涉嫌酒後襲警，下午則聲稱自己沒喝酒，並指稱是警察先動手才打人，大安分局也召開記者會反駁。不料，李婉鈺晚間又反控，稱有喝酒是警察教她要這樣講的，痛批警方「說謊會說到有報應！」

警方指出，今天凌晨1點左右接獲民眾報案，位於忠孝東路三段的正義國宅有妨害安寧案件，警員到場赫然發現，竟是到那裡找友人的李婉鈺疑似按錯門鈴，與住戶發生口角，甚至爆發肢體衝突，警員上前勸導也遭打中臉部。最終李婉鈺被依妨害公務罪逮捕，移送台北地檢署複訊；檢察官庭訊後諭令李5萬元交保候傳。

李婉鈺下午召開記者會時強調，自己完全沒有喝酒，而警方態度不好，是警察先動手才打人。大安分局傍晚也召開記者會反駁，強調警方一切依法行政，且現場員警目擊李婉鈺出手掌摑國宅住戶，被逮捕時身上有濃厚酒味，她也不只一次坦承有喝威士忌。

《蘋果日報》報導，有民眾說，李婉鈺今天凌晨先是在一樓不得其門而入，於是每戶都按電鈴，看哪戶願意開門，最後是尾隨一名正要返家住戶進到大樓內，直接走上二樓其中一戶，狂按電鈴，還撕毀門口春聯。後來鄰長趕來勸阻，要求李婉鈺離開，不要製造住戶困擾，卻爆發衝突，警方加入勸阻行列，也不幸被打傷。

針對警方出面反駁，李婉鈺晚間反嗆，稱警界高層出面協調溝通，希望她在面對媒體記者的時候，可以不要說話，或是用喝了點酒失憶，當成誤會一場簡單帶過，「大家溝通好就好」，但她事後看到警方公布密錄器畫面，驚覺自己完全被耍了。

李婉鈺強調，實際上她根本沒喝，她也嗆聲說，警察壓制可以如此誇張嗎？自己是民意代表已經這樣，那一般民眾會怎樣？並痛批警方模糊事實，「說謊會說到有報應！」強調要由司法來還她公正。

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